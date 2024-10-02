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Samsun'da Avukattan Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Samsun'da Avukattan Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama
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Samsun'da durdurulan otomobilde gizlenmiş uyuşturucular bulundu. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat ile arkadaşı tutuklandı.

SAMSUN'da durdurulan otomobilde saç kurutma makinesi ile batarya şarj aletinin içerisinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Umut Altıparmaklı (38) ile arkadaşı Emrah Koca (37) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, İlkadım ilçesindeki uygulama noktasında İstanbul Barosu avukatlarından Umut Altıparmaklı ile yanındaki arkadaşı Emrah Koca'nın bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, saç kurutma makinesi ve batarya şarj aleti içerisine gizlenmiş 2 parça halinde 210 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan Altıparmaklı ve Koca, işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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