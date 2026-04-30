Samsun'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesi protesto edildi

Samsun'da avukatlar, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meslektaşları Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Samsun Barosu avukatları, silahlı saldırıyı protesto etmek amacıyla, Samsun Adalet Sarayı önünde toplandı.

Baro adına basın açıklamasını okuyan avukat Hilal Serdar, meslektaşlarının hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduğu söyledi.

Avukatlık faaliyetinin adil yargılanma hakkının teminatı olup hukukun üstünlüğünün vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Serdar, "Bu nedenle bir avukata yönelen saldırı, yalnızca bireye değil, savunmaya, adalete ve hukuk devletine yönelmiş ağır bir saldırıdır. Meslektaşımızın yalnızca görevini yerine getirdiği için hedef alınması, kabul edilemez olduğu kadar kaygı vericidir. Bu menfur saldırı, avukatların can güvenliğinin sağlanmasının ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.

Hatice Kocaefe'yi kaybetmenin acısı içerisindeyken Van Barosuna kayıtlı Avukat Baran Doğaç'ın Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde haciz işlemi sırasında fiziksel saldırıya maruz kaldığını büyük üzüntü ile öğrendiklerini aktaran Serdar, son dönemde giderek artan avukata yönelik şiddet vakaları karşısında, yetkili makamları acil ve etkili çözümler üretmeye davet ettiklerini kaydetti.

Serdar, fail yada faillerin bir an önce en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor

Kuruluş süreci tamam! Akşener, sahaya iniyor
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Ertan Torunoğulları fena patladı: İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme

Şivesi ile ilgili yapılan eleştiriye fena patladı