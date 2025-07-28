Samsun'da ATV ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Samsun'da ATV ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ATV aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza yerinde, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, ATV aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muhammed Recep Ali E'nin (27) kullandığı LL 399 TH yabancı plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Fatih Kavşağı'nda Doğan D. (37) yönetimindeki 55 ANZ 132 plakalı ATV aracı ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan Furkan E. (25), Hüseyin E. (18), Yelda Poyraz Ö. (29) ve Murat Ö. (32) Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü Doğan D, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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