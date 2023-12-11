Samsun'da Arkadaşını Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da tartıştığı arkadaşı H.Ç.'yi bıçaklayarak yaralayan Emrah Sağlam tutuklandı. Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu H.Ç. ağır yaralandı ve şüpheli olay yerinden kaçtı. H.Ç. tedavi altına alınırken, Emrah Sağlam ise yakalandı ve tutuklandı.

Olay, dün sabah İlkadım ilçesinde meydana geldi. Emrah Sağlam ile arkadaşı H.Ç. arasında tartışma çıktı. Telefonda tartışan 2 arkadaş daha sonra Kışla Mahallesi'nde buluştu. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile Emrah Sağlam, H.Ç.'yi 4 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan H.Ç., sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. H.Ç. tedavi altına alınırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.