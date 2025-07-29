Samsun'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 1 kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde emekli polis arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurup öldürdü. Olay sonrasında saldırgan yakalandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da çıkan arazi kavgası kanlı bitti. Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan emekli polis C.Ç. (69) ile akrabası B.Ç. arasında Sarıhasan Mahallesi'nde tartışma çıktı.
ARAZİ KAVGASINDA KAN AKTI
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ç, tabancayla B.Ç'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği B.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olayın ardından kaçan C.Ç, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aynı mahalledeki fındık bahçesinde bulunan kulübede cinayette kullandığı silahla yakalandı.