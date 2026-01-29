Haberler

Yakakent'te bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi

Yakakent'te bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde, yapılan uygulama sırasında F.Ö. isimli sürücünün aracında radar tespit cihazı bulundu. Cihaza el konulurken, sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta radar tespit cihazı bulundu.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan uygulama kapsamında, şüphe üzerine durdurulan F.Ö. (41) yönetimindeki araçta arama yapıldı.

Aramada radar tespit cihazı bulundu. Cihaza el konulurken, sürücü hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti

Bu fotoğraftaki suçluların tamamı idam edildi
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi

Tartıştığı kişiyi vurdu, sonra yaptığıyla pes dedirtti
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı