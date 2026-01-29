Yakakent'te bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde, yapılan uygulama sırasında F.Ö. isimli sürücünün aracında radar tespit cihazı bulundu. Cihaza el konulurken, sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan uygulama kapsamında, şüphe üzerine durdurulan F.Ö. (41) yönetimindeki araçta arama yapıldı.
Aramada radar tespit cihazı bulundu. Cihaza el konulurken, sürücü hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel