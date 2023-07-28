Samsun'da annesini öldüren şüpheli tutuklandı
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle teslim olan şüpheli tutuklandı. Olayın ardından jandarmaya teslim olan 16 yaşındaki şüpheli tutuklanırken, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle teslim olan şüpheli tutuklandı.
Söğütpınar Mahallesi'nde yaşayan Melek B'yi (43) dün silahla öldüren 16 yaşındaki oğlu S.K, jandarmaya teslim oldu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında S.K'nin babası K.K. de gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Soner Zengin - Güncel