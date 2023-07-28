Samsun'da annesini öldüren şüpheli tutuklandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle teslim olan şüpheli tutuklandı. Olayın ardından jandarmaya teslim olan 16 yaşındaki şüpheli tutuklanırken, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.