Haberler

Samsun'da anız yangınında yaklaşık 150 dekar tarım arazisi zarar gördü

Samsun'da anız yangınında yaklaşık 150 dekar tarım arazisi zarar gördü
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Yukarı Yavucuk Mahallesi kırsalında gece saatlerinde biçilmiş tarım arazisindeki anızlarda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahale, Aşağısusuz Mahallesi'ndeki başka bir anız yangını ihbarından dönen Havza Orman İşletme Şefliği ekipleri ile mahalle sakinleri tarafından yapıldı.

Bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ile orman ekipleri de sevk edildi.

Çiftçiler, traktörlerle yanan alanın etrafında emniyet şeridi oluşturdu.

Yürütülen çalışma sonucu söndürülen yangında yaklaşık 150 dekar tarım arazisinde zarar meydana geldi.

Kaynak: AA
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

22 ilde dev operasyon! 41 gıda şirketinin yöneticilerine gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Greenwood'dan taraftarlarına mesaj

Maçın ardından söyledikleri çok konuşulacak cinsten
Satın aldıkları araziden 'hazine' çıktı! Hayatları bir anda değişti

Satın aldıkları araziden "hazine" çıktı! Hayatları bir anda değişti
Biyonik kulağı 3 yıl sonra takılan Ayşegül (11) yeniden duymaya başladı

3 yıldır duyamayan Ayşegül'e mutlu son! İşte yaşanan an
'Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabının tanıtımı yapıldı

Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan Ahilik mirası kitap oldu
Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki İETT faciasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda liderleri: Merkezi yönetim devri bitiyor

Birleşik Krallık'ta tarihi çıkış! 3 liderden ayrılık mesajı
Pendik'te 8 katlı binada yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Pendik'te ambalaj fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor