Samsun'da anız yangınında yaklaşık 150 dekar tarım arazisi zarar gördü

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Yukarı Yavucuk Mahallesi kırsalında gece saatlerinde biçilmiş tarım arazisindeki anızlarda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahale, Aşağısusuz Mahallesi'ndeki başka bir anız yangını ihbarından dönen Havza Orman İşletme Şefliği ekipleri ile mahalle sakinleri tarafından yapıldı.

Bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ile orman ekipleri de sevk edildi.

Çiftçiler, traktörlerle yanan alanın etrafında emniyet şeridi oluşturdu.

Yürütülen çalışma sonucu söndürülen yangında yaklaşık 150 dekar tarım arazisinde zarar meydana geldi.

Kaynak: AA