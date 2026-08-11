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Samsun'da Amca Yeğen Kavgası Kanlı Bitti

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yeğeni tarafından tabancayla vurulan İbrahim Çam (73) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli M.Ç. (46) olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla kaçarken, jandarma ve polis ekipleri tarafından aranıyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yeğeni tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yağbasan Mahallesi'nde İbrahim Çam'ın (73) silahla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, M.Ç'nin (46), henüz bilinmeyen nedenle amcası İbrahim Çam'ı ruhsatsız tabancayla başından ve koltuk altından vurduğu belirlendi.

Ağır yaralanan İbrahim Çam, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda kullanılan tabancayla yaya olarak kaçtığı belirtilen şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA
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