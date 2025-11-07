Samsun'da 'Altındaneler Toprakla Buluşuyor Projesi' Uygulaması Başladı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Altındaneler Toprakla Buluşuyor Projesi" uygulanmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Yenilikçi Yayım Projesi kapsamında hazırlanan proje, ilçedeki dört kırsal mahallede uygulamaya konuldu.

Proje, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tescil edilen yerli buğday çeşidi "Altındane" ile yürütülüyor.

Proje kapsamında çiftçilere yerli buğday tohumlarının dağıtımı tamamlandı, 400 kilogram gübre de üreticilere teslim edildi.

Proje ile yerli tohum kullanımının yaygınlaştırılması, üretimde verimliliğin artırılması, çiftçilerin yeniliklerle buluşturulması hedefleniyor.