Haberler

Samsun'da alışveriş şenliğinden elde edilecek gelirle öğrencilere sera kurulacak

Samsun'da alışveriş şenliğinden elde edilecek gelirle öğrencilere sera kurulacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da düzenlenen alışveriş şenliğinden elde edilen gelir, Tekkeköy'deki Kibarlar İlkokulu'na sera kurulması için kullanılacak. Öğrenciler burada tarım yöntemlerini öğrenerek ata tohumlarını toprakla buluşturacaklar.

Samsun'da düzenlenen alışveriş şenliğinden elde edilen gelirle Tekkeköy ilçesinin kırsal mahallesinde bulunan Kibarlar İlkokulu öğrencilerinin tarım yöntemini öğrenmesi için sera kurulacak.

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğince Yelken Kulüp'te alışveriş şenliği düzenlendi.

Şenlikten elde edilecek gelirle Tekkeköy'ün kırsal mahallesindeki Kibarlar İlkokulunda sera kurulacak.

Serada öğrenciler, Ata tohumlarını toprakla buluşturacak ve tarım yöntemlerini öğrenecek. Serada tamamen yağmur suyuyla üretim gerçekleştirilecek.

Dernek Başkanı Burcu Keskin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her yıl düzenledikleri alışveriş şenliğinden elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olduklarını söyledi.

Geçen yıl yaptıkları şenlikten sağlanan gelirle Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay'da bir okulun yenilenmesine öncülük ettiklerini anlatan Keskin, "Bu yıl ise Tekkeköy ilçemizin kırsal bölgesinde bulunan Kibarlar İlkokuluna sera yaptırıyoruz. Öğrencilerimizin tarım uygulamalarını öğrenmesi ve gelecekte üretime katkı sağlaması adına bu projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

Seranın kurulumunun devam ettiğini dile getiren Keskin, "Seramız 1 hafta içinde kurulacak ve burada öğrencilerimiz ata tohumlarını toprakla buluşturacak. Yağmur suyuyla üretim yapmasını öğrenecekler." ifadesini kullandı.

Şenliğe katılan Deniz Çakıl ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında şenliğe katıldıklarını belirterek, "Buradan elde edilecek gelirle köy okulundaki çocuklara destek olmak istedik." dedi.

Etkinliğe İstanbul'dan katılan Melda Aksu da Türkiye'nin her yerindeki sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.