Samsun'da Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Samsun'un Yakakent ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından dumanlar çıkmasının ardından alev aldı. Sürücü son anda aracı terk ederek kurtuldu. İtfaiye olay yerine gelerek yangını söndürdü, araç ise kullanılamaz hale geldi.
Samsun'dan Sinop yönüne giden Ali Osman Sucu yönetimindeki 57 ABF 870 plakalı aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Kısa sürede alev alan araçtan sürücü son anda çıkmayı başardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Yakakent İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında hasar alan araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel