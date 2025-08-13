Samsun'da Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Samsun'da Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından dumanlar çıkmasının ardından alev aldı. Sürücü son anda aracı terk ederek kurtuldu. İtfaiye olay yerine gelerek yangını söndürdü, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Samsun'dan Sinop yönüne giden Ali Osman Sucu yönetimindeki 57 ABF 870 plakalı aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Kısa sürede alev alan araçtan sürücü son anda çıkmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Yakakent İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında hasar alan araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.