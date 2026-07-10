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Silahlı kavgada hayatını kaybetti

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Samsun'un Canik ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada silahla vurulan Oğuz Başkan, hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Samsun'un Canik ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Ertan T. (31) ve ağabeyi Yaşar T. (38) tarafından silahla vurulduğu öne sürülen Oğuz Başkan (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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