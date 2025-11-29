Haberler

Samsun'da Aileler Arası Pickleball Şampiyonası Düzenlendi

Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde Yeşilay ve Pickleball Samsun Derneği işbirliğiyle düzenlenen 'Aileler Arası Pickleball Şampiyonası'na 130 aile katıldı. 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde sağlıklı yaşam vurgusu yapıldı ve dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde "Aileler Arası Pickleball Şampiyonası" yapıldı.

Yeşilay ve Pickleball Samsun Derneği işbirliğiyle Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 130 aile, 300 sporcu sahaya çıktı.

Anne-kız, baba-oğul, baba-kız, anne-oğul ve karı-koca kategorilerinde yapılan müsabakalarda dereceye girenlere madalya verildi.

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında sporun bağımlılıklardan uzak tutan ve sağlıklı yaşam becerileri kazandıran tarafına dikkati çekmek için düzenlenen şampiyonanın hakemliğini ise Pickleball Samsun Derneği ve Genç Yeşilay gönüllüleri yaptı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
