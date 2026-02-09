Haberler

Samsun'da aile içi kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde aile içi çıkan kavgada bıçak ve yüksekten düşme sonucu iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan aile içi kavgada biri kesici aletle, diğeri yüksekten düşme sonucu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi 183. Sokak'ta bulunan bir ikamette, Duygu B. (38) ile kardeşi Mehmet Ö. (24) arasında alkol aldıkları sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yeğen İbrahim Ş. (20) Mehmet Ö.'ye yumruk attı, bu sırada araya giren Duygu B. omzundan bıçakla yaralandı.

Kavga sırasında Mehmet Ö. ikametin balkonundan aşağı atlayarak sırt üstü düşmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kardeşlerden Duygu B, özel bir hastaneye, Mehmet Ö. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

