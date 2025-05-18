Samsun'da Afetlerden Korunmak İçin 'Afat Kurbanı' Kesildi

Samsun'da Afetlerden Korunmak İçin 'Afat Kurbanı' Kesildi
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Havza ilçesinde düzenlenen etkinliklerde, afetlerden korunmak ve bereketli bir hasat için 'afat kurbanı' kesildi. Mevlit okunması ve duaların ardından kurbandan yapılan yemekler davetlilere ikram edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir hasat için "afat kurbanı" kesildi.

Mısmılağaç,Yenice, Çamyatağı, Boyalı, Sivrikese, Pınarçayır ve Ortaklar mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde mevlit okunması ve yapılan duaların ardından kesilen kurbandan yapılan yemekler davetlilere ikram edildi.

Mahalle muhtarları her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için bu tür etkinliklerde bir araya geldiklerini hatırlattı.

Etkinliklere, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, muhtarlar, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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