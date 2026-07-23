Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi testi yapılacak

Samsun Valiliği, il genelinde AFAD tarafından kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin test edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sivil Savunma Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında muhtemel tehlikelere karşı halkın önceden uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla AFAD Başkanlığınca ülke genelinde "İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi"nin yürütüldüğü belirtildi.

Proje kapsamında Samsun'da AFAD ile ASELSAN iş birliğinde yürütülen yerli ve milli İkaz ve Alarm Sistemi'nin kurulum çalışmalarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda il genelinde 23 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da sistemin test edileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Test esnasında, 'Dikkat dikkat ilimizde kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız.' anonsunun ardından 60 saniye süreyle düz siren sesi verilecektir. Yüksek sesle gerçekleştirilecek test yayını sırasında kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermeleri, test nedeniyle endişeye kapılmamaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.