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Bafra'da 9 yıl hapis cezalı firari yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "Silahla birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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