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9 yaşındaki çocuğun kullandığı araç, kamyona çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı

9 yaşındaki çocuğun kullandığı araç, kamyona çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK SÜRÜCÜ KOLTUĞUNA GEÇTİ

Kaza saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Çarşamba ilçesi Umut Mahallesi 615. Sokak'tan Ayvacık yolu istikametine seyir halinde olan F.Ö. idaresindeki 06 COB 58 plakalı kamyon, bir düğün salonunun otoparkından kontrolsüz olarak çıkan 9 yaşındaki çocuğun kullandığı 55 AV 957 plakalı otomobile çarptı.

3'Ü AĞIR 5 YARALI

Kazada otomobili kullanan çocuk ile araçta bulunan O.A. (35), E.A. (7), D.A. (35) ve B.A. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan otomobili kullanan çocuk ile O.A. ve E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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