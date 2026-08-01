Samsun'da 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.C'yi (40) adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA