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Samsun'da 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Samsun'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.C'yi (40) adresinde yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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