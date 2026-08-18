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Samsun'da 8 yıl 4 ay cezalı firari yakalandı

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Samsun'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" ile "başkasına ait banka kartını izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C'yi (43) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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