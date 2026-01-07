Alaçam'da şap hastalığı nedeniyle 8 mahalle karantinaya alındı
Samsun'un Alaçam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 8 mahallede karantina ilan edildi. Hayvan giriş ve çıkışları durdurularak sağlık ve denetim çalışmaları başlatıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 8 mahallede karantina uygulanıyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Habilli Kum Mahallesi'nde görülen şap hastalığı nedeniyle Habilli, Yukarısoğukçam, Soğukçam, Yukarıelma, Doyran, Toplu, Yenice ve Yeniköy mahalleleri karantinaya alındı.
Karantina nedeniyle köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici süreyle durdurulurken, sağlık ve denetim çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel