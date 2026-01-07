Haberler

Alaçam'da şap hastalığı nedeniyle 8 mahalle karantinaya alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 8 mahallede karantina ilan edildi. Hayvan giriş ve çıkışları durdurularak sağlık ve denetim çalışmaları başlatıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 8 mahallede karantina uygulanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Habilli Kum Mahallesi'nde görülen şap hastalığı nedeniyle Habilli, Yukarısoğukçam, Soğukçam, Yukarıelma, Doyran, Toplu, Yenice ve Yeniköy mahalleleri karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici süreyle durdurulurken, sağlık ve denetim çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız, 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Ekonomiden dert yananlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar