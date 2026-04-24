Samsun'da 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "konutta geceleyin yağma" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek