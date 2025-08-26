Samsun'da 45 Bin Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 45 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Y.G.S'nin (27) İlkadım ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, çatı katında kömür çuvalları ve çöp torbaları arasına gizlenmiş halde 45 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
