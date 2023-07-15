Samsun'da 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Samsun'un Yakakent ilçesinde bulunan 4 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra binada soğutma çalışmaları başlatıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde, 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Mahallesi İnönü Sokak'ta bulunan Bayrak Apartmanı'nın asansör dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısını da sardı.

İhbar üzerine yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalede bulunulan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahale etmekte zorlandığı yangın, takviye ekiplerin desteğiyle kontrol altına alındı.

Hasar oluşan binada soğutma çalışmaları sürüyor.