Samsun'da 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı

Samsun'da 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Atakum'da başladı. Festivalde Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden geleneksel danslar ve kültürler sergilenecek. Başkan Halit Doğan, etkinliğin turizme katkı sağlayacağını ve Samsun'un dünya çapında bilinirliğini artıracağını belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı.

Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'ndeki festivalin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un dünyanın buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

Kentin önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Doğan, bu tür etkinliklerle Samsun'un dünyada daha da bilinen bir şehir haline geldiğini vurguladı.

Bunun turizme çok büyük katkısı olacağına inandıklarını dile getiren Doğan, festivalin, Samsunluların yaz aylarında önemli bir aktivitesi haline geleceğini kaydetti. Doğan, misafirlere Samsun'un, Karadeniz'in halk danslarını da göstereceklerini sözlerine ekledi.

Festival kapsamında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kuzey Osetya, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ ve Letonya'nın geleneksel dansları, oyunları ve kültürleri Samsunlularla buluştu.

"Ritmin ahengiyle kardeşlik" sloganıyla gerçekleştirilen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 9 gün sürecek.

Festival kapsamında Alaçam, Bafra, Vezirköprü, Çarşamba, Terme ve Havza'da da programlar düzenlenecek.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı

107 milyon TL'lik mal varlığına el konulan Sertaç Taşdelen tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.