Samsun'da 34 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
19 Mayıs ilçesinde, 'göçmen kaçakçılığı' ve 'kasten öldürme' suçlarından cezası olan firari bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "göçmen kaçakçılığı" ve "kasten öldürme" suçlarından hakkında 34 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek