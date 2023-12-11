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Samsun'da 337 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalan 2 Kadın Yakalandı

11 Aralık 2023 15:52 Güncelleme: 15:54 Abone Ol

Samsun'da farklı zamanlarda 3 adrese girip, toplamda 337 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Atakum ilçesinde 80 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan H.Y. (17) ile Canik ve Atakum ilçelerindeki 2 evden 257 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan P.S. (20), hırsızlık amaçlı girdikleri bir apartmanda suçüstü yakalandı. 2 kadın, ekiplerce polis merkezine götürüldü.