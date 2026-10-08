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Samsun'da 3 ilçedeki operasyonlarda 109 bin 114 sentetik hap ele geçirildi

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Samsun'un Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu satışına yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Canik'te bir ikamette 109 bin 114 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, diğer ilçelerdeki aramalarda da sentetik ecza hapı, uyuşturucu ve hassas terazi bulundu.

Samsun'un Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Canik ilçesinde M.D'nin (19) ikametinde yaptıkları aramada 109 bin 114 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Atakum ilçesinde ise M.Ç. (24), E.Ç. (30) ve E.E'nin (24) ikametlerinde yapılan aramada 4 bin 68 sentetik ecza hapı ve pompalı tüfek bulundu.

İlkadım ilçesinde de ekipler, K.Ç. (38), A.D. (23), M.G. (28), M.Ç. (50) ve M.A'nın (51) ikametlerinde yaptıkları aramada 4 bin 464 sentetik ecza hapı, 36,80 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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