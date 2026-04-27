Samsun'da 290 bin TL'lik dolandırıcılık iddiasına gözaltı
SAMSUN'un Atakum ilçesinde G.E. (42) büyükbaş hayvan alım satımı sırasında A.S.'yi (60) 290 bin TL dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Yukarıaksu Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında A.S., hayvan alım satımı yapan G.E.'ye 2 büyükbaş hayvanı 290 bin TL karşılığında sattı. Ancak paranın banka hesabına gönderilmediğini belirten A.S., dolandırıldığını öne sürerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, G.E.'yi kaldığı otelde yakaladı. Gözaltına alınan G.E., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.