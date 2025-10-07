Samsun'da 215 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde gece saatlerinde bir araçtan açık bir alana çuvallar indirildiğini tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları aramada 215 bin sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K. (41) ve A.T.B'nin (26) emniyetteki işlemleri sürüyor.