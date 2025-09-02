Samsun'da 2025 Aile Yılı Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Güncelleme:
Samsun Valiliği ve belediyenin işbirliğiyle düzenlenen uçurtma şenliğinde aileler çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, aile kavramının önemini vurguladı.

Samsun Valiliğinin himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2025 Aile Yılı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

İlkadım ilçesi Batı Park'ta düzenlenen şenliğe aileleriyle birlikte gelen çocuklar, rengarenk uçurtmalarla gökyüzünü süsledi.

Çocukların aileleriyle kaliteli zaman geçirmesine olanak sağlayan etkinlik Aile Yılı'nın öneminin anlaşılmasına ve aile kavramının farkındalığının artırılmasına da katkı sağladı.

Gün boyunca çocuklar ve aileleri çeşitli oyunlar, ikramlar, hediyeler ve aktivitelerle keyif dolu anlar yaşadı.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, ailenin bireyin ilk yuvası ve hayat yolculuğunda en güvenilir limanı olduğunu dile getirdi.

Çocukları geleceğe hazırlarken onlara bırakılacak en büyük mirasın güçlü aile bağı olduğunu belirten Gümrükçü, şunları kaydetti:

"Bu bağlar ne kadar sağlam olursa, toplumumuz da o kadar güçlü ve sağlıklı olur. Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen Aile Yılı etkinliklerinin amacı, aile bağlarını güçlendirmek, ailelerin bir arada vakit geçirmesini sağlamak ve toplumumuzun en temel değerlerinden biri olan aile kurumunu her yönüyle desteklemektir. Bugün burada gördüğüm coşku ve birliktelik, bu amacın ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha göstermektedir. Uçurtmalarımızı gökyüzüne salarken aslında sadece bir oyun oynamıyoruz. Uçurtmalar, çocuklarımızın özgürlüğünü, hayallerini ve umutlarını temsil ediyor. Göğe yükselen her uçurtma, bizlere yarınların daha aydınlık olacağına dair inancımızı hatırlatıyor."

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
