Samsun'da 20 Bin Makaron ve 25 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonla 20 bin makaron ve 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Emniyet ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada ayrıca 5 bıçak da buldu.
Samsun'un Yakakent ilçesinde 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince düzenlenen narko alan uygulamasında bir araçta arama yapıldı.
Aramada 20 bin makaron, 25 kilogram kaçak tütün ve 5 amaç dışı bıçak ele geçirildi.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel