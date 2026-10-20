Samsun'da 2 kişiye gökdoğan avı nedeniyle 1 milyon 566 bin 156 lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Samsun'da canlı güvercini mühre olarak kullanıp gökdoğan (yırtıcı bir kuş türü) avlamaya çalışan 2 kişiye 1 milyon 566 bin 156 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı avcılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Kızılırmak Deltası Ramsar Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, gökdoğan avlamak amacıyla canlı güvercini mühre olarak kullandığı belirlenen iki şahsı yakaladı. Şahıslar hakkında ilgili mevzuat kapsamında toplam 1 milyon 566 bin 156 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Doğal alanlarımızı ve yaban hayatını korumak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA