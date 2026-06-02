2 inşaattan 145 bin liralık kablo hırsızlığına gözaltı
Samsun'un Canik ilçesinde 4 ve 16 Nisan'da 2 farklı inşaattan toplam 145 bin lira değerinde kablo çalan şüpheli Ş.İ., polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 ve 16 Nisan tarihlerinde Canik ilçesindeki 2 farklı inşattan toplam 145 bin liralık kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı sonrası çalışma yürüttü. Çalışmada, şüphelinin Ş.İ. (38) olduğu belirlendi. Soruşturma devamında şüpheli, dün gözaltına alındı.
