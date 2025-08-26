Samsun'da 2.600 Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 600 sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 bin 600 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.A'nın (24) İlkadım ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 2 bin 600 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
