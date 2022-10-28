Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı Güncel Haberler Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyetin 99. yıl kutlamaları, Onur Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Valiliğin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü'nde öğrenciler tarafından 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı. Onur Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde sona erdi. Katılan öğrenciler ve vatandaşlar, yürüyüş boyunca çeşitli marşlar seslendirdi. Etkinliğe Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır da katıldı. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.