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Samsun'da 19 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. (33) yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
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