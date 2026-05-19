Samsun'da 19 Mayıs Gemi Tören Geçişi Büyük İlgi Gördü
Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gemi tören geçişi, binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümünde Tütün İskelesi önünde gerçekleşen geçişte Sahil Güvenlik botları, balıkçı ve yelkenli tekneler yer aldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümü birçok program ile kutlanıyor. Bayram kapsamında Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi önünden Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı koordinesinde gemi, botlar ile balıkçı ve yelkenli teknelerin denizden tören geçişi büyük beğeni topladı. Denizci askerler ve vatandaşların halkı selamladığı tören geçişi, güzel görüntüler oluşturdu.