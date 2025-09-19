Haberler

Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde TCSG-Dost Ziyarete Açıldı

Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi TCSG-Dost, vatandaşlara açıldı. Ziyaretçiler, gemi hakkında bilgi aldı ve tanıma fırsatı buldu.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı rıhtımına demirleyen TCSG-Dost gemisi, vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

TCSG-Dost Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verdi.

Ziyarete açık kısmını gezen vatandaşlar, gemiyi tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
