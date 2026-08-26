Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1655 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1655 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Bafra'da operasyon düzenledi.

Ekiplerce belirlenen adreste, şüpheli N.E'nin (50) üzerinde, ikametinde ve kullanımındaki alanda yapılan aramada, boyları 30 ile 70 santimetre arasında değişen 1655 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA