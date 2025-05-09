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Samsun'da 133 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki 10 farklı fabrikada çalışan 133 işçi, aynı yemek firmasının sunduğu yemeği tükettikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 113 işçinin kusma, mide ağrısı ve halsizlik şikayeti olduğu belirtilirken, 25 işçi taburcu edildi, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

(SAMSUN) - Samsun'da 10 ayrı fabrikada çalışan 133 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un, Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesinde bulunan 10 ayrı fabrikada aynı yemek firmasından gelen yemekten yiyen 113 işçi kusma, mide ağrısı ve halsizlik şikayeti ile hastanelere başvurdu.

133 işçi ildeki hastanelerde tedavi altına alındı. Şu ana kadar 25 işçi taburcu edildi. Diğer işçilerin tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yetkililerden konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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