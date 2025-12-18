Samsun'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da, hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.T., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, emniyete götürüldü.
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T'yi (39) belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel