Samsun'da 12 Yıl Hapisli Firari Yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde, hakkında 12 yıl hapis cezası kesinleşmiş olan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde, hakkında 12 yıl hapis cezası kesinleşmiş olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası kesinleşmiş olan D.P.'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA