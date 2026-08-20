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Samsun'da Cinayet Hükümlüsü Taraftar Grubu Lideri Karavanda Yakalandı

Samsun'da Cinayet Hükümlüsü Taraftar Grubu Lideri Karavanda Yakalandı
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Samsun'da kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Samsunspor taraftar grubu Şirinler'in lideri Mehmet Doğukan Bayrak, Atakum ilçesinde saklandığı karavanda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'da kasten öldürme suçundan 10 yıl hapisle aranan taraftar grubu lideri Mehmet Doğukan Bayrak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yaşanan Nadir Onat cinayetine ilişkin 'Kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Samsunspor taraftar gruplarından Şirinler tribün lideri Mehmet Doğukan Bayrak'ı Atakum ilçesinde saklandığı karavanda yakaladı. Gözaltına alınan Bayrak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayrak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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