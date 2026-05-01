Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları

SAMSUN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve gönüllü işçilerin düzenlediği 1 Mayıs kutlamalarına binlerce kişi katıldı. Cumhuriyet Caddesi'nde oluşturulan polis kontrol noktasından üzerleri aranarak geçen vatandaşlar, kortejde yerini aldı. Kutlamalara, sendikaların yanı sıra, siyasi partiler, öğrenciler, kadın dernekleri ve bazı meslek örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri katıldı. Ellerindeki pankartlar ve dövizler ile sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen grup, burada yapılan konuşmaların ardından halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

Kutlamalarda konuşan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Samsun İl Başkanı Fatih Köymen "Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlar, kapitalist sistemin zifiri karanlığına karşı 'sömürü devam etmez, yepyeni bir hayat gelir' diye haykırıyoruz. Emeğin kürsüsünden fabrikada, kampüste, evde, grevde ve zindanda onurlu bir gelecek için direnenlere bin selam olsun. Emeğiyle geçinen, asgari ücretli veya emekli olmamız fark etmiyor. Hepimiz bu yağma düzeninde eziliyor ve yoksullaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
