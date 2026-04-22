Samsun'da 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışma sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 1 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.D, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Erkut Kargın