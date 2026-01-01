Haberler

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'ın kayınvalidesi Cemile Kuşkaya vefat etti

Güncelleme:
Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın vefat eden kayınvalidesi Cemile Kuşkaya, Çorum'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda resmi yetkili katıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın vefat eden kayınvalidesi Cemile Kuşkaya'nın cenazesi, memleketi Çorum'da defnedildi.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan ve sabah saatlerinde evinde vefat eden 80 yaşındaki Kuşkaya'nın cenazesi, Çorum Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

Burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kuşkaya'nın cenazesi, Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Kuşkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çorum Valisi Ali Çalgan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar da katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
