Samsun Çarşamba'da Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: 2 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleşen kazada, bir otomobil otobüs durağına çarparak iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
A.O. idaresindeki 06 CZV 167 plakalı otomobil, Çay Mahallesi Cemil Şensoy Caddesinde yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan M.B. ve N.Y. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel