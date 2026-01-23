Haberler

Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

B.G.Ö. idaresindeki 55 ATM 825 plakalı otomobil, Barajyolu Caddesi'nde refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan M.K, sağlık ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
